Винер назвала Кабаеву самой преданной ей гимнасткой

Ирина Винер до сих пор выделяет свою подопечную Алину Кабаеву среди всех успешных российских гимнасток.
Ирина Александровна утверждает, что, когда тренировала спортсменку, та верила ей и подчинялась беспрекословно.
Кабаева - любимая воспитанница главного тренера сборной РФ по художественной гимнастике.
Винер выделяет гимнастку не только по завоеванным наградам, а по совокупности качеств человеческих и профессиональных.
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