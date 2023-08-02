Трампа опять обвиняют, на этот раз в сговоре и намеренной фальсификации выборов

По мнению Большого жюри присяжных, имеющиеся улики в достаточной степени дают основания для выдвижения Дональду Трампу ряда обвинений. Ему предъявили участие в сговоре с целью обмана США, в сговоре для фальсификации свидетельских показаний, в сговоре против прав граждан Америки.

Бывшего президента обвиняют в преднамеренном препятствовании расследованию, препятствовании утверждению результатов выборной компании и штурме Капитолия. В итоге Трампу грозит длительный тюремный срок.

3 августа Дональд Трамп должен явиться в Федеральный суд столичного округа Колумбия.