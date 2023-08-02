По утверждению автора материала, украинская сторона «продолжает хамить Западу».

Том Роган в статье задает вопрос: почему Киев выбрал такую линию поведения. Журналист уверен, что так киевский режим намеревается получить еще больше вооружения и финансовой помощи.

Но, по мнению Рогана, оскорбительный тон вместо слов благодарности может дать совсем обратный результат.

По словам Тома Рогана, администрация Украины идет на обострение дипломатических конфликтов, игнорируя помощь, которую Киев постоянно получает от иностранных союзников.