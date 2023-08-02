В Иркутске самолет столкнулся со стаей птиц. Пришлось сесть на посадку

Самолет S7, вылетевший из Иркутска в Якутск, столкнулся со стаей птиц. Согласно информации, сообщенной Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой, экипаж принял решение прервать взлет после столкновения со стаей птиц. На борту находилось 6 членов экипажа и 140 пассажиров, но никто не пострадал.

Столкновения самолетов с птицами могут представлять опасность для безопасности полетов, поскольку они могут повредить двигатели или другие важные компоненты самолета. Поэтому все инциденты такого рода требуют серьезного расследования и мер, направленных на предотвращение повторного возникновения подобных ситуаций.

Следственный комитет проведет проверку, чтобы выяснить обстоятельства этого инцидента и определить возможные нарушения безопасности полетов.

Важно также отметить, что подобные инциденты - это напоминание о необходимости защиты природы и воспитания сознательного отношения к окружающей среде, чтобы предотвратить столкновения самолетов и птиц в будущем.