Готовим состав для финального перед сбором урожая удобрения свеклы

Чтобы свекла выросла крупной и сладкой, необходимо внести последнюю подкормку в августе. Это же обеспечит ее длительное хранение впоследствии.

Возьмите 0,5 литра золы, разведите ее в ведре воды, и поставьте настаиваться на сутки-двое. По прошествии этого времени разведите отдельно с водой ложку соли и добавьте в состав вместе с двумя граммами борной кислоты.

Все тщательно перемешайте: удобрение готово. Одного ведра достаточно на несколько квадратных метров свекольных посадок. Состав годится как для полива, так и для опрыскивания.