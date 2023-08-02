Добавит корнеплодам свеклы сладости обычная соль

Любой сорт свеклы можно сделать более сладким, если провести пару раз грамотную подкормку. Помощь в этом деле окажет обычная поваренная соль.

В одном ведре воды растворите столовую ложку соли. Дождитесь пока твердые частички полностью растворятся или приготовьте сначала концентрат в небольшом количестве воды.

Теперь можно приступать к поливу свеклы. Наиболее эффективным он будет в период, когда корнеплод формируется. Второй раз такую подкормку можно сделать примерно за 30 дней до планируемой уборки урожая.