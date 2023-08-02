Добавит корнеплодам свеклы сладости обычная соль

Любой сорт свеклы можно сделать более сладким, если провести пару раз грамотную подкормку. Помощь в этом деле окажет обычная поваренная соль.
В одном ведре воды растворите столовую ложку соли. Дождитесь пока твердые частички полностью растворятся или приготовьте сначала концентрат в небольшом количестве воды.
Теперь можно приступать к поливу свеклы. Наиболее эффективным он будет в период, когда корнеплод формируется. Второй раз такую подкормку можно сделать примерно за 30 дней до планируемой уборки урожая.
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