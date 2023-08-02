Аэрация газона: как ее проводить, чтобы он всегда имел ухоженный вид

14:07 2023-08-02

Аэрация основная процедура, которая необходима газону, чтобы он радовал взгляд своих владельцев.

Первый этап ухода за газоном, это избавление от сорных трав на нем, которые портят вид. Далее необходимо оздоровить его и провести технику аэрации.

Для этой цели лучше всего использовать специализированный аэратор. Он поможет снизить плотность грунта, что обеспечит больший доступ влаги и кислорода к корням растений.

Минерализация травы после ее скашивания еще одно достоинство аэратора. Теперь останется только провести обработку газона против паутинного клеща и червей-нематод средством П-Дракол.

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