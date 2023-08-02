Аэрация газона: как ее проводить, чтобы он всегда имел ухоженный вид

Первый этап ухода за газоном, это избавление от сорных трав на нем, которые портят вид. Далее необходимо оздоровить его и провести технику аэрации.

Для этой цели лучше всего использовать специализированный аэратор. Он поможет снизить плотность грунта, что обеспечит больший доступ влаги и кислорода к корням растений.

Минерализация травы после ее скашивания еще одно достоинство аэратора. Теперь останется только провести обработку газона против паутинного клеща и червей-нематод средством П-Дракол.