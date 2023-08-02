Хитрость, которая облегчит дачнику посев моркови на грядке

Основная сложность заключается в том, что мелкие семена сложно равномерно распределить при посадке. Решается этот вопрос несложно с помощью пластиковой бутылки.

В ее крышке нужно просверлить дырочки такого диаметра, чтобы в них смогло пройти морковное семечко. Можно использовать бутылку с крышкой большего диаметра, если вы хотите сеять быстрее и гуще.

Теперь осталось засыпать семена моркови в бутылку, и приступать к их высеванию на грядку. Процесс пойдет бодро и весело, не сомневайтесь!