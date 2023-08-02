Желтые ленточки на деревьях помогут эффективно справиться с оккупировавшей участок тлей

Повязывание ленточек желтого цвета на деревья поможет сделать участок привлекательным для божьих коровок. А эти насекомые известны тем, что охотно поедают тлю, вредителя, с которым трудно бороться.

Этот недорогой и эффективный метод борьбы с вредителями привлечет и других насекомых. Среди них осы, жучки и златоглазки.

Второй естественный способ справиться с вредителями заключается в посадке на участке растений, которые отпугивают тлю. Это обычная и кошачья мята, лаванда, укроп, зеленый лук,чеснок и чабрец.