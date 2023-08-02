Избавляем газон от сорняков единожды и навсегда: пара действенных приема

Сорняки больше не будут прорастать на газоне в том случае, если вы удалите их с указанной площади полностью. Для этого необходимо полностью избавиться от корней.
Поможет в этом деле специальный инструмент для удаления корней, который позволяет убрать корень на глубине от трех сантиметров и более. Это важно, поскольку, если корень остается, сорняк вернется.
После выкорчевывания сорняков необходимо в ближайшее время посеять на газоне травосмесь, чтобы участок не пустовал. Иначе его вновь могут облюбовать сорные травы.
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