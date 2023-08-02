Сад в стиле рокарий: что это такое, и в чем его преимущества

Для создания привлекательного дизайна сада можно использовать камни в различных вариациях. Это недорого и долговечно, ведь это материал, который практически не портится.

Рокарий это сад, где главным в дизайне является камень. В создании композиций участвуют преимущественно крупные природные камни: сланец, известняк, плиты из гранита и даже крупные модификации гальки.

Если же у вас есть в наличии гравий и песок, можно задуматься о создании т. н. каменных дорожек. Вниз положите геотекстильную подушку, потом песок, и будьте уверены, что сорняки между камешками не пробьются.