Сбор урожая после фунгицидной обработки: когда плоды можно употреблять в пищу

Сразу после обработки фунгицидами срывать и есть плоды нельзя. Но сроки, когда это уже можно будет делать, варьируются в зависимости от препарата.

Скор от серой гнили, фитофтороза и мучнистой росы становится безопасным не ранее чем через 20 дней после обработки им деревьев и овощей. А вот после обработки Фитолавином собирать урожай допустимо уже через пару дней.

Самый долгий срок ожидания дает препарат Хорус. 28 дней для яблонь и груш, и 15 для черешни, абрикоса, вишни и сливы.