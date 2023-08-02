Как косить траву: недостатки роботизированных газонокосилок

Первая сложность, с которой может столкнуться владелец газонокосилки-робота, это сложности в управлении через приложение, которое не всегда можно периориентировать на родной язык.

Второй момент связан с тем, что данный вид косилок не всегда могут реагировать на препятствия. Чтобы ими пользоваться приходится обкладывать территорию сигнальными проводами, что не всегда удобно.

Если у вас большой участок, то с учетом перезарядки вам понадобится косить шесть соток не менее двух-трех дней, что тоже не слишком весело. И, конечно, не будем забывать о высокой цене прибора.