Разбираемся в том, почему герань на подоконнике или участке отказывается цвести

Пеларгония любит солнечный свет, поэтому, если вы определите ее на затененный участок, цветов можете и не дождаться. То же может происходить, если растению не достает питательных веществ: в этом случае нужно внести подкормки.

Едва ли герань зацветет, если она испытывает негативное влияние вредителей. Недостаточный полив этого растения тоже может спровоцировать проблемы с цветением.

Высаженная на клумбу пеларгония должна иметь достаточно свободного места, иначе цветов не видать. Негативно сказываются на растении и погода с низкими температурами.