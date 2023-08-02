Готовим маринованные огурчики: какие сорта лучше всего подходят для заготовок

16:23 2023-08-02

Вкус маринованных огурцов во многом зависит от их сорта: выбираем самые лучшие для засолки.

Среднеранний сорт Юлиан Ф1 дает урожай огурцов правильной формы, поэтому их очень удобно закладывать в банки. Выращивать его тоже проще других, потому что он хорошо противостоит болезням и дает высокие показатели урожайности.

Почти такими же плюсами обладает и сорт Борус Ф1. Эти огурцы великолепно подходят для роста и развития на грядках в открытом грунте.

Для маринования также отлично подходят сорта Полан, Анулька, Одис, Гермес Скерневицкий. А гибрид Маша Ф1 хорош тем, что имеет папиллярную форму и подходит для выращивания как в парнике, так и на грядке.

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