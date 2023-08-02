Урожай лука не хранится долго: в чем причины, и как можно исправить дело

16:59 2023-08-02

Чаще всего урожай лука быстро портится по причине того, что он был заражен заболеваниями еще на грядке.

Храниться долго будет только здоровый лук, но, увы, некоторые болезни ставят крест на выполнении этой задачи. Самыми опасными болезнями для лука является серая шейковая гниль, из-за которой луковицы со временем становятся мягкими, и трипсы.

Нельзя оставлять лук на хранение и в том случае, если он заражен бактериальной гнилью. Такой урожай быстро придет в негодность.

Поэтому для хранения нужно выбирать только крепкие и здоровые луковицы. Их нужно оставить в затемненном помещении при температуре от 1 до 3 градусов. И важно, чтобы помещение хорошо вентилировалось.

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