Урожай лука не хранится долго: в чем причины, и как можно исправить дело

Храниться долго будет только здоровый лук, но, увы, некоторые болезни ставят крест на выполнении этой задачи. Самыми опасными болезнями для лука является серая шейковая гниль, из-за которой луковицы со временем становятся мягкими, и трипсы.

Нельзя оставлять лук на хранение и в том случае, если он заражен бактериальной гнилью. Такой урожай быстро придет в негодность.

Поэтому для хранения нужно выбирать только крепкие и здоровые луковицы. Их нужно оставить в затемненном помещении при температуре от 1 до 3 градусов. И важно, чтобы помещение хорошо вентилировалось.