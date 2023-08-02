Мошки в комнатных растениях: как не допустить размножения нежелательной живности

Избыточное использование в качестве удобрения для цветов различных пищевых отходов вместо профессиональных средств может привести к тому, что их облюбуют мошки.

Сам грунт тоже может быть благоприятной средой для размножения насекомых. По этой причине его необходимо своевременно обеззараживать.

Для здоровья растений очень важен контроль полива. Если перебрать с влажностью, то они могут не только заболеть, но и стать рассадником мошек.