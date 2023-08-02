Алексимова неприятно удивила публику внешним видом на открытии сезона театра на Таганке

Присутствующие на встрече актеры и представители СМИ были поражены видом всегда идеально выглядящего директора на Таганке.
Все лицо Ирины Алексимовой было покрыто какими-то неровностями.
Некоторые предположили, что актриса сменила косметолога, у которого руки не из того места растут.
Были и те, что выступили в защиту знаменитости, предположив,что наблюдались проблемы с освещением.
Алексимова представила труппе молодых актеров, вручила дипломы коллегам, в двух словах очертила планы на грядущий сезон и скрылась от коллег и представителей СМИ за кулисами.
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