20 лет дружу с мужчиной-манипулятором: он как подружка, чтобы поболтать ни о чем

Уже 20 лет у меня есть друг-мужчина, настоящий манипулятор. Он может долго говорить, как я для него важна и значима, а потом исчезнуть.

Но меня это не беспокоит: я замужем, есть ребенок, и я вполне счастлива. А этого приятеля, сменившего уже четырех жен, я просто использую, чтобы пообщаться и повысить свою самооценку.

Муж не ревнует, все понимает, а когда этот друг внезапно пропадает, даже спрашивает, куда подевалась моя собака для разговоров. И это удобно всем: с этим приятелем можно часами болтать напролет, чего не получается с мужем, и он поднимает мою женскую самооценку.