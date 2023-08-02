Девять месяцев я не могла порвать с токсичным бойфрендом: как мне это удалось

Была у меня влюбленность, которая привела к тяжелым токсичным отношениям. Но мне удалось их разорвать, хотя до сих пор на душе остается осадок.

Я его ждала, поддерживала, когда требовалось, а он пропадал и не появлялся, хотя обещал приезжать и звонить. И так долгие 9 месяцев по кругу.

Но в один момент я решила прекратить эти мучения. Удалила его из соцсетей, заблокировала номер, старалась не видеться, хотя по работе иногда приходилось. Но я поставила точку, ведь я ему не нужна!