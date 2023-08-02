Песков: противоречия между Польшей и Украиной будут только расти

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков публично заявил, что польским фермерам не нравится качество украинского зерна и его наличие на внутреннем рынке Польши, поскольку он стоит дешевле, заставляя потребителей приобретать его вместо отечественного продукта.

Также Песков напомнил, что поляки недовольны нахождением украинских беженцев в своей стране, из-за чего администрация Варшавы тратит огромные средства на их содержание. По мнению Дмитрия Пескова, в ближайшее время политические противоречия между Украиной и Польшей продолжат расти.