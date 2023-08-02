Макгрегор: Путин не ожидал, что ВСУ начнут контрнаступление на юге

21:45 2023-08-02

Бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор утверждает, что украинские атаки на южном фронте стали неожиданностью для Владимира Путина.

По мнению Дугласа Макгрегора, Генштаб вооружённых сил Украины совершил огромный просчёт, отдав приказ о начале контрнаступательной операции на южном направлении фронта. Макгрегор утверждает, что Владимир Путин и российские генералы сочли глупостью множественные контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Также Дуглас Макгрегор отметил, что именно на южном отрезке фронта армия России подготовила наиболее эффективные оборонительные линии, о которые разбиваются украинские войска, пытающиеся наступать.