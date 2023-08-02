Макгрегор: Путин не ожидал, что ВСУ начнут контрнаступление на юге

По мнению Дугласа Макгрегора, Генштаб вооружённых сил Украины совершил огромный просчёт, отдав приказ о начале контрнаступательной операции на южном направлении фронта. Макгрегор утверждает, что Владимир Путин и российские генералы сочли глупостью множественные контратаки ВСУ на Южно-Донецком направлении.

Также Дуглас Макгрегор отметил, что именно на южном отрезке фронта армия России подготовила наиболее эффективные оборонительные линии, о которые разбиваются украинские войска, пытающиеся наступать.