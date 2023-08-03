В белорусском Минобороны доказали, что нарушения воздушных границ Польши не было

В пресс-службе оборонного ведомства проинформировали о передаче бортовых данных объективного контроля польским властям. Они подтверждают, что боевые вертолеты Беларуси Ми-24 и Ми-8 за границу Польши не залетали.

Кроме того, в Минобороны напомнили, что сначала польская сторона обвинений по поводу нарушения воздушного пространства страны в адрес Беларуси не выдвигала.

Между тем, в белорусском МИД выступили с обращением к Варшаве, призывая не использовать ситуацию с вылетом вертолетов как повод для милитаризации на приграничной территории.