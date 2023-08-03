Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал свое мнение о Владимире Зеленском и его планах победить Россию. Политик тремя словами охарактеризовал нереалистичные притязания нынешнего украинского лидера, обещавшего победить Россию: «наивный пацан, обманщик или просто клоун».

Кроме того, Олег Соскин задал президенту Украины один простой вопрос: почему Зеленский, обещавший справиться с Россией, уже полтора года никак не может это сделать.

По мнению экс-советника Кучмы, украинский лидер успешно теряет союзников, проводя провальную внешнюю политику, в то время как Кремль неуклонно наращивает число сторонников в своем «лагере».

Политик отметил, что помощники Киева уже ограничивают поставки вооружения для украинской армии из-за неудачного контрнаступления. Путин же успел в это время провести саммит Россия-Африка с участием 49 делегаций из африканских государств и региональных объединений.

Соскин подытожил свое высказывание советом для киевского режима: единственный выход для Украины сейчас — это отмена военного положения и мирный диалог с Москвой.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор назвал наступательные действия украинской армии с южного фронта трагической ошибкой, которая унесла жизни более 40 000 бойцов ВСУ.