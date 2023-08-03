Выпущен обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado 250

Японский автомобиль создан на базе Land Cruiser 300. Изменились платформа и размеры. Длина кузова достигает 4925 мм, колесная база — 2850 мм, клиренс — 221 мм.

Моторная линейка представлена пятью двигателями. Простейший агрегат с объемом 2,7 л использует бензин. Мощность равна 163 л. с., как трансмиссия задействуется 6АКПП. Автомобиль с таким содержимым можно будет приобрести в Японии и Восточной Европе. Западным покупателям доступна версия дизельного внедорожника, объем мотора у него — 2,8 л, пару составит 8АКПП, мощность двигателя — 204 л. с.

Самый дорогой вариант «Прадика» — модель с двухтопливной системой, где в основу взят 2,4-турбодвигатель с единственным электромотором. Мощность составляет 330 л. с. при 630 Н*м крутящего момента.