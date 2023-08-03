За взятки задержана директор витебской фирмы по благоустройству

Директор фирмы по благоустройству города Витебска задержан за взятки, сообщает КП со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В сообщении уточняется, что 62-летний руководитель полученные заказы передавал на субподряд в компанию своего 41-летнего знакомого, а тот наличными всякий раз «благодарил» посредника за проделанную работу и гарантию своевременной оплаты.

Фигуранты задержаны с поличным, изъято 2,5 тысячи рублей.

В МВД добавили, что на данном этапе устанавливаются другие эпизоды противоправной деятельности фигурантов. Сегодня известно о четырех фактах взяточничества.