Картофель может становиться ядовитым, если его неправильно хранить

10:44 2023-08-03

Неверное хранение картофельных клубней может привести к появлению в них токсичных веществ.

Даже качественный урожай картофеля может становиться токсичным, если не соблюдать правил его хранения. Клубни ни в коем случае нельзя хранить на свету.

Это приводит к позеленению картофеля, что в свою очередь означает, что в нем образовалось ядовитое вещество соланин. Если вы заметили даже небольшую зеленую крапинку на клубне, его не стоит употреблять в пищу.

Соланин представляет опасность для здоровья. Особенно токсичен он для детей, Даже мыши отказываются трапезничать позеленевшими клубнями.

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