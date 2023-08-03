Картофель может становиться ядовитым, если его неправильно хранить

Даже качественный урожай картофеля может становиться токсичным, если не соблюдать правил его хранения. Клубни ни в коем случае нельзя хранить на свету.

Это приводит к позеленению картофеля, что в свою очередь означает, что в нем образовалось ядовитое вещество соланин. Если вы заметили даже небольшую зеленую крапинку на клубне, его не стоит употреблять в пищу.

Соланин представляет опасность для здоровья. Особенно токсичен он для детей, Даже мыши отказываются трапезничать позеленевшими клубнями.