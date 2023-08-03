Крыжовник прародитель киви: какие еще интересные факты о нем существуют

Крыжовник богат витаминами и микроэлементами, и является прародителем такого фрукта как киви. Последний был выведен путем селекции и приручения китайского крыжовника.

Мы любим лакомиться спелыми сладкими ягодками, а французы, наоборот, используют для добавления вкусового эффекта в блюдах неспелые плоды крыжовника. Поэт Александр Пушкин просто обожал варенье из крыжовника, которое получается очень вкусным.

Крыжовник положительно сказывается на здоровье кожи, снижает уровень холестерина. Его назначают при недостатке меди, железа, витамина С и В.