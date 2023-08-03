С зеркалами в комнате света станет больше, но уюта меньше

Свет лампы при отражении зеркала может давать больше освещения. Этот прием можно использовать для создания интересного гармоничного интерьера.

В среднем зеркало отражает от 85 до 98 процентов падающего в него света. Поэтому, если вы хотите сделать помещение более светлым, но не желаете включать еще одну лампу, это может стать отличным решением.

Но избыток зеркал сделает свет слишком ярким, и в комнате станет неуютно. Поэтому увеличить количество освещения можно, просто покрасив стены в белый цвет. Свет при этом будет рассеянным, и не даст столь резкого эффекта.