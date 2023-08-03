С зеркалами в комнате света станет больше, но уюта меньше

Свет лампы при отражении зеркала может давать больше освещения. Этот прием можно использовать для создания интересного гармоничного интерьера.
В среднем зеркало отражает от 85 до 98 процентов падающего в него света. Поэтому, если вы хотите сделать помещение более светлым, но не желаете включать еще одну лампу, это может стать отличным решением.
Но избыток зеркал сделает свет слишком ярким, и в комнате станет неуютно. Поэтому увеличить количество освещения можно, просто покрасив стены в белый цвет. Свет при этом будет рассеянным, и не даст столь резкого эффекта.
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