Вызов бригады поскоромощи й станет платным с 1 сентября 2023 года

Осенью текущего года в РФ вступает в силу законодательный документ, согласно которому вносятся коррективы по правилам предоставления учреждениями здравоохранения платных услуг.

Особое внимание уделено работе скорой помощи. За неотложную помощь при острых течениях болезни и обострении хронических недугов, если нет угрозы жизни, могут взимать деньги.

Медики считают, что подобное положение вещей снизит количество "ложных" вызовов, которыми злоупотребляют, как правило, пожилые россияне.

Жители же страны опасаются, что, как часто это случается, будут перегибы.