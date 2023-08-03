Норвегия вошла в число недружественных стран России

Из заявления, размещенного на официальном ресурсе, следует, что Норвегия вошла в список стран, которые недружественно относятся к России. Дипломатические миссии этих государств ограничены в найме сотрудников в госучреждения и представительства госорганов, посольств и консульства.

Как сообщается в заявлении кабинета министров РФ, основанием для такого решения стал указ российского президента Владимира Путина.

В документе обозначено число физических лиц, с которыми дипмиссия недружественной страны имеет право подписывать трудовые договоры. Так, для Норвегии этот параметр составляет 27 единиц штата.