Развенчиваем мифы о пользе и вреде грибов: действительно ли боровики самые полезные

Гастроэнтеролог Алексей Парамонов уверен, что убеждение относительно полезности грибов сильно преувеличено. Белые грибы в этом отношении ничем не лучше и не хуже своих собратьев.

Получить сколько-нибудь значительное количество полезных веществ из грибов проблематично, поскольку их содержание в них сравнительно невелико. А хитиноподобные полисахариды вообще не перевариваются.

Основной плюс для нашего здоровья у грибов это высокое содержание неперевариваемой клетчатки. А вот она реально необходима кишечнику.