Горький урожай: в чем причина того, что огурцы выросли с горчинкой

Первопричиной горьких огурцов может быть дефицит воды в процессе выращивания. Эти овощи очень не любят засуху, поэтому их нужно регулярно поливать.

Тяжелая глинистая почва также не подходит для выращивания огурцов. Предварительно ее следует подпитать. Но даже в хороший грунт нужно своевременно вносить удобрения, чтобы огурцы росли сладкими и здоровыми.

Стрессовые факторы также могут негативно сказаться на вкусе огурцов. К ним относится частая смена погоды, температурные колебания и поражение насекомыми-паразитами.