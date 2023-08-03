Пора на свалку: от какой посуды лучше избавить вашу кухню

Тефлоновая и посуда с антипригарным покрытием может принести немало вреда здоровью, поскольку при повышении температуры начинает выделять в воздух токсичные пары.
Алюминиевые кастрюльки тоже вредят здоровью, поскольку данный металл относится к нейротоксинам, и категорически не сочетается с кислыми продуктами. Не стоит доверять и пластику: особенно пить из него горячие напитки.
Безопасными вариантами кухонной утвари будет чугун, керамические изделия и жаропрочные составы. Для воды лучше подобрать медную или серебряную посуду.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__