Пора на свалку: от какой посуды лучше избавить вашу кухню

Тефлоновая и посуда с антипригарным покрытием может принести немало вреда здоровью, поскольку при повышении температуры начинает выделять в воздух токсичные пары.

Алюминиевые кастрюльки тоже вредят здоровью, поскольку данный металл относится к нейротоксинам, и категорически не сочетается с кислыми продуктами. Не стоит доверять и пластику: особенно пить из него горячие напитки.

Безопасными вариантами кухонной утвари будет чугун, керамические изделия и жаропрочные составы. Для воды лучше подобрать медную или серебряную посуду.