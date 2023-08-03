Замороженный кефир станет прекрасной основой для нежного домашнего творога или сыра

Чтобы получить максимум эффекта от замороженного кефира, необходимо правильно провести эту нехитрую процедуру. Перед замораживанием не нужно переливать кефир.

В пакете его потом будет гораздо проще достать и разморозить. Оставлять на заморозку кефир нужно минимум на сутки, иначе нет смысла.

Для разморозки кефир нужно достать из пакета, завернуть в хлопчатобумажную ткань и положить в сито. Процесс разморозки может занять целую ночь, но в итоге вы получите вкуснейший домашний творог.