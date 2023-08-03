Блинкен: США помогут России с экспортом после возобновления зерновой сделки

По словам американского госсекретаря Энтони Блинкена, Соединённые Штаты с самого начала спецоперации на Украине не вводили санкций, связанных с ограничением экспорта российских товаров. При этом Блинкен заверил, что в случае возвращения России к зерновой сделке США сделают все возможное, чтобы Москва могла беспрепятственно поставлять свою продукцию другим странам.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет готова незамедлительно вернуться к черноморской инициативе, если Запад начнёт исполнять свои обязательства перед Москвой.