Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что после государственного переворота в Киеве, который случился в 2014 году, правительство России прилагало максимум возможных усилий для предотвращения кровопролития в республиках Донбасса, которые не желали подчиняться новому правительству Украины.

Песков подчеркнул, что российские власти делали всё для мирного урегулирования любых противоречий между киевским режимом и Донбассом, однако действующие на Украине силы вынудили Россию начать специальную военную операцию.