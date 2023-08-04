CNN: ВСУ вязнут в «неимоверно плотных» минных полях армии России

4 августа репортёры американского телеканала CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Генштаба ВСУ сообщили, что армия Украины не в состоянии оперативно проходить сквозь российские минные поля из-за их "неимоверной" плотности. По данным CNN, именно минные заграждения позволяют войскам России успешно уничтожать бронетехнику ВСУ образца НАТО.

Также в репортаже утверждается, что из-за неспособности продвинуться в своей контрнаступательной операции правительство Украины запустило информационную кампанию, направленную на занижение ожиданий от текущего наступления ВСУ.