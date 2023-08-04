Британская разведка: Кусты и деревья препятствуют контрнаступлению ВСУ

05:40 2023-08-04

Согласно информации от британской разведки, контрнаступление Вооруженных сил Украины сталкивается с неожиданным препятствием: заросли кустарников и небольших деревьев на сельскохозяйственных угодьях.

Эти кусты и заросли сорняков на поле боевых действий затрудняют замечание российских позиций и представляют опасность из-за минных полей.

Украинской пехоте сложно продвигаться вперед из-за этого препятствия.