Эти кусты и заросли сорняков на поле боевых действий затрудняют замечание российских позиций и представляют опасность из-за минных полей.
Украинской пехоте сложно продвигаться вперед из-за этого препятствия.
Эти кусты и заросли сорняков на поле боевых действий затрудняют замечание российских позиций и представляют опасность из-за минных полей.
Украинской пехоте сложно продвигаться вперед из-за этого препятствия.
admin
Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что после государственного переворота на Украине в 2014 году, Россия предпринимала все усилия, чтобы предотвратить вооруженный конфликт и защитить права населения Донбасса.