Минобороны: ВСУ пытались осуществить теракт беспилотниками по объектам в Крыму

07:15 2023-08-04

В ночное время была предотвращена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью 13 беспилотников самолетного типа на объекты, расположенные на территории полуострова Крым.

Десять беспилотных летательных аппаратов были уничтожены с помощью средств противовоздушной обороны, а еще три были подавлены с использованием радиоэлектронной борьбы.

В результате этой террористической попытки не было пострадавших и разрушений.

 

 