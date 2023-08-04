Десять беспилотных летательных аппаратов были уничтожены с помощью средств противовоздушной обороны, а еще три были подавлены с использованием радиоэлектронной борьбы.
В результате этой террористической попытки не было пострадавших и разрушений.
Десять беспилотных летательных аппаратов были уничтожены с помощью средств противовоздушной обороны, а еще три были подавлены с использованием радиоэлектронной борьбы.
В результате этой террористической попытки не было пострадавших и разрушений.
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Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, заявил, что после государственного переворота на Украине в 2014 году, Россия предпринимала все усилия, чтобы предотвратить вооруженный конфликт и защитить права населения Донбасса.