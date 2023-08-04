Минобороны РФ: в ночь с 3 на 4 августа 13 БПЛА ВСУ атаковали Крым

09:52 2023-08-04

Минувшей ночью в Крыму нейтрализовали 10 боевых беспилотников ВСУ, об этом рассказали в оборонном ведомстве Российской Федерации.

По сообщению Министерства обороны России, ночью была «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории полуострова Крым».

Как уточнили в МО, десять БПЛА были уничтожены средствами ПВО, три беспилотника обезврежены с помощью средств РЭБ.

От атаки украинских военных никто не пострадал, разрушений тоже не выявлено.

Кроме того, Минобороны подтвердило нападение на военно-морскую базу в Новороссийске, которое было совершено двумя морскими безэкипажными катерами ВСУ. Атака была успешно отбита российскими военными.