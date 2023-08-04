Скончался последний представитель XIX века

Гомес страдал от множественной органической недостаточности, что стало причиной его смерти. По найденному свидетельству о браке от 1917 года, он родился 4 августа 1895 года.

Хосе был отцом семерых детей и имел огромное потомство: 25 внуков, 42 правнука и 11 праправнуков. Он известен также своей любовью к аутентичной деревенской пище и водке. По данным СМИ, Гомес предпочитал выпивать и употреблять только натуральные продукты.

В течение всей своей долгой жизни Хосе занимался тренировкой и верховой ездой на лошадях и продолжал этим заниматься до недавнего времени. Из-за проблем со здоровьем он вынужден был остановиться в своей любимой деятельности только четыре года назад.

Уход Хосе Паулино Гомеса из этой жизни означает конец эры, связанной с XIX веком. Его долгая жизнь и богатое потомство – это замечательное наследие, которое он оставил за собой. Его история становится свидетельством долголетия, семейной любви и приверженности старым традициям и обычаям.