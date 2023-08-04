Супруга Раймонда Паулса скончалась

Новость о трагедии сообщила в социальных сетях внучка Раймонда Паулса и Ланы Паулы.

Анна-Мария (так зовут внучку) написала, что ее бабушка была "самым лучшим человеком, которого она знала".

Сам Паулс кончину супруги не комментировал.

Известно, что познакомился композитор со второй половинкой в 1959 году в Одессе, когда приехал на гастроли с Рижским эстрадным оркестром.

Тогда еще Светлана Епифанова, а не Лана Паула, работала экскурсоводом в гостинице, где остановились музыканты.