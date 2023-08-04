Супруга Раймонда Паулса скончалась

13:05 2023-08-04

Раймонд Паулс с женой Ланой Паулой.

Раймонд Паулс с женой Ланой Паулой.

В семействе 87-летнего латвийского композитора Раймонда Паулса горе. Не стало его жены Ланы Паулы (Светлана Епифанова). В прошлом году она перенесла операцию на ноге, ей тяжело было ходить. Несколько дней назад ее состояние резко ухудшилось

Новость о трагедии сообщила в социальных сетях внучка Раймонда Паулса и Ланы Паулы.

Анна-Мария (так зовут внучку) написала, что ее бабушка была "самым лучшим человеком, которого она знала".

Сам Паулс кончину супруги не комментировал.

Известно, что познакомился композитор со второй половинкой в 1959 году в Одессе, когда приехал на гастроли с Рижским эстрадным оркестром.

Тогда еще Светлана Епифанова, а не Лана Паула, работала экскурсоводом в гостинице, где остановились музыканты.

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