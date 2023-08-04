Сестра Селин Дион сообщила, что лекартсва не помогают исполнительницы, так как ее болезнь плохо изучена

О том, как борется с недугом, поражающим ЦНС, Селин Дион сообщила ее сестра Клодетт.

Родственница певицы дала интервью изданию Le Journal de Montreal, в ходе которого объяснила, что Дион, страдающую синдромом мышечной скованности, выполняет все рекомендации медиков, которые ее наблюдают.

К сожалению, препараты, принимаемые Селин, не имеют никакого эффекта на ее организм.

Сестра звезды мировой сцены отмечает, что врачи изо всех сил пытаются найти действенную программу реабилитации для пациентки.