Удаление первых плодовых завязей огурцов поможет получить более обильный урожай

16:57 2023-08-04

Если оборвать первые появившиеся завязи огурцов на растении, можно увеличить количество плодов на выходе.

Удаление первых завязей на огурцах помогает вырастить более обильный урожай. Правда, созреет он немного позже обычного.

Здесь нет никакого секрета: первые плодовые зачатки берут у растения очень много питательных веществ. Их можно оставить, но тогда остальные огурчики будут созревать дней на десять позже.

Убрав же первые завязи, можно ожидать более бурного роста огурцов. И по количеству их будет больше, но подождать придется.

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