Удаление первых плодовых завязей огурцов поможет получить более обильный урожай

Удаление первых завязей на огурцах помогает вырастить более обильный урожай. Правда, созреет он немного позже обычного.

Здесь нет никакого секрета: первые плодовые зачатки берут у растения очень много питательных веществ. Их можно оставить, но тогда остальные огурчики будут созревать дней на десять позже.

Убрав же первые завязи, можно ожидать более бурного роста огурцов. И по количеству их будет больше, но подождать придется.