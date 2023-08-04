Удаление первых плодовых завязей огурцов поможет получить более обильный урожай

Удаление первых завязей на огурцах помогает вырастить более обильный урожай. Правда, созреет он немного позже обычного.
Здесь нет никакого секрета: первые плодовые зачатки берут у растения очень много питательных веществ. Их можно оставить, но тогда остальные огурчики будут созревать дней на десять позже.
Убрав же первые завязи, можно ожидать более бурного роста огурцов. И по количеству их будет больше, но подождать придется.
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