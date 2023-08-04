Готовим удобрение для опрыскивания смородины: ягода будет невероятно крупная

Удобрение важно вносить в правильное время. Прикорневая подкормка в период, когда ягоды начинают спеть будет неэффективной, и только затормозит их рост и развитие.

В это время лучше всего сработает опрыскивание. Возьмите на 10 литров воды, 5 граммов борной, 2 грамма янтарной кислоты и 5 граммов сульфата марганца.

Все составляющие необходимо перемешать. Теперь можно опрыскивать смородину. И не забываем своевременно бороться с клещами и стеклянницей.