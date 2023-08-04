Для скорейшего роста помидоров: готовим удобрение на основе луковой шелухи

Для приготовления помидорной подкормки вам понадобится обычная литровая банка. Ее необходимо наполнить шелухой от лука и залить кипящей водой.

Потом неплотно прикройте ее крышкой и оставьте на сутки. Предварительно дайте десятилитровому ведру воды отстояться.

По прошествии времени в теплую отстоявшуюся воду вливаем концентрат луковой шелухи и добавляем стакан древесной воды. Все перемешиваем и поливаем на пролитый грунт помидоры по 250-300 граммов на кустик.