Бисквит пропечется изнутри, если вы примените эти нехитрые кулинарные хитрости

Для бисквита не подходит слишком большая температура выпекания. Изнутри он может остаться сырым, а снаружи пригореть. Наилучший температурный диапазон это 160-180 градусов.

При выпекании тонкого бисквитного коржа можно поднять градус до 200. И обязательно разогревайте духовку предварительно.

Поставив тесто внутрь в первые минут 20 избегайте открывать духовой шкаф, чтобы тепло не рассеивалось. Затем проверьте готовность теста шпажкой. После выключения огня подержите бисквит в тепле еще 15-20 минут.