Диетолог рассказала о топе овощей, которые способствуют продлению молодости

В моркови много бета-каротина, который в организме перерабатывается в ответственный за молодость ретинол. Не повредит и салатик из кудрявой капусты, богатой витаминами К, С и А и антиоксидантным комплексом.

Другие виды капусты тоже не стоит игнорировать. Это брокколи, обычная белокочанная и брюссельская.

Полезен для здоровья сердца и зрения шпинат, но его нужно с осторожностью включать в рацион людям с подагрой. Из других молодильных культур диетолог назвала зеленый горошек, цветную капусту, сельдерей, свеклу, фасоль и спаржу.