Не сжигаемый жир в области талии может появляться от пива

Жир, накопленный из-за употребления пива, очень сложно сжечь. А все потому, что, помимо эстрогеноподобного эффекта, человек воспринимает пиво не как еду, а как напиток. А он очень калорийный.

Представьте, одна бутылочка пива равна по калорийности полутора тарелкам каши, а три бутылки это уже пять тарелок. При этом насыщение быстро уходит, т. к. пиво быстро переваривается.

Еще одна причина набора веса у любителей пива заключается в том, что оно редко потребляется в одиночку. К нему часто покупают калорийные закуски, а вместе это уже настоящая калорийная бомба.